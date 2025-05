In questi giorni circolano su Facebook diversi post che sponsorizzano articoli sportivi a basso prezzo. La truffa ha l’obbiettivo di ottenere i dati personali degli utenti, compresi quelli sensibili, come password o credenziali per accedere a conti correnti

A conferire maggiore credibilità alla frode, i truffatori nei post diffondono anche fotografie di scontrini e etichette, aggiungendo formule accattivanti come “Non comprare uno zaino North Face se non conosci questa offerta. L’unica cosa che devi fare è andare su questo sito web e rispondere ad alcune semplici domande”. L’obbiettivo di questi criminali è proprio ottenere i dati personali degli utenti, compresi quelli sensibili, come password o credenziali per accedere a conti correnti. Cliccando sul link diffuso dalla piattaforma social compare un form da compilare, che se viene inviato, fa scattare il meccanismo della trappola. Individuare i responsabili diventa difficile: gli account che promuovono i prodotti scontati sono tutti fake e non durano oltre un paio di giorni, per poi svanire nel nulla.

La truffa

Lo scopo di questi annunci fraudolenti diffusi su Facebook è quello di indurre l’utente a fare accesso al sito presente sul link. Si legge in uno di questi post: “Ho lavorato da Decathlon per più di sei anni e la settimana scorsa mi hanno licenziata perchè mi sono rifiutata di fare straordinari nel mio giorno libero. E sai una cosa? Che vadano al diavolo. I responsabili cі avevano detto di non condividere quetsa offerta per poterne approfittare solo loro, ma ormia non mi importa più niente. C'è una scappatoia da Decathlon che ti permette di ricevere uno zaino The North Face lasciando semplicemente una recensione e pagando solo un paio di euro. Ti chiedono

giusto qualche informazіone base, e come rіngraziamento ti mandano lo zaino. Metto il link nei commentі. Vai sul sіto prіma chе lo rіmuovano. S che non tutti capiranno, ma dopo come mi hanno trattata, non potevo starmene zіtta e ferma.” Altri invece condividono l’ “offerta” sui social dopo averlo scoperto dalla sorella/amica/fidanzato che lavorano da Decathlon. Tutte storie inventate ad arte per convincere gli utenti a compilare il form.