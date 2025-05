Soldi in cambio di like? Attenzione alla truffa del “mi piace”

Introduzione

Le truffe digitali stanno diventando sempre più difficili da individuare. Basta un semplice click per cadere nella trappola. Alcune usano, indebitamente, il nome o il marchio di aziende o istituzioni riconoscibili e affidabili per ottenere l’attenzione e la fiducia delle potenziali vittime, altre fanno leva sull’emotività e la necessità economica oppure sul desiderio di ottenere denaro facilmente. Una delle frodi che sta circolando nell’ultimo periodo è quella del “Mi Piace”, in cui i malviventi fanno credere alle vittime che riceveranno soldi in cambio di like a post e video su Instagram o TikTok, oppure iscrivendosi a gruppi Telegram