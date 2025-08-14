Ferragosto 2025, quali supermercati restano aperti e quali sono chiusi

Introduzione
Diversi supermercati restano aperti anche a Ferragosto, nonostante sia giornata di festa e di chiusure. Non c’è una regola unica: ogni catena decide il proprio orario, che può variare a seconda dei punti vendita e delle città in cui si trovano. Qualcuno sceglie di fare un numero di ore ridotto, in genere solo la mattina. Qualcuno invece preferisce aprire solo nei grandi centri urbani. È comunque sempre possibile consultare sul sito di ogni azienda, cercando il negozio a cui si è più interessati.
Carrefour
Carrefour avrà un orario esteso dalle 7 alle 21, in alcuni casi fino alle 22. Per maggiore chiarezza si può consultare questa pagina
Esselunga
Esselunga ha fatto sapere che in genere i supermercati resteranno aperti, ma con orario ridotto: quindi dalle ore 8 alle 14. Comunque è possibile verificare per singolo punto vendita a questo link
Lidl
La catena discount Lidl cambia orari a seconda del punto vendita. Le aperture variano tra le 7.30 e le 8.30, le chiusure oscillano fra le 19.30 e le 21. Tutte le informazioni sono sul sito
MD
La catena MD avrà orario ridotto con apertura tra le ore 8.30 e le 9, e chiusura intorno all’ora di pranzo (12.30 – 13). Ecco la pagina per controllare ogni negozio
Eurospin
Un altro discount, Eurospin, ha orario ridotto dalle 8.30 fino alle ore 13. Alcuni punti vendita tuttavia restano aperti fino alle 22
Bennet
La catena Bennet rimane aperta anche a Ferragosto, ma con un orario ridotto alla mattina: i negozi chiudono infatti alle 13. Alcuni aprono alle 8, altri alle 8.30
Conad
La maggior parte dei negozi Conad resta aperta nelle grandi città, con orari variabili. Per consultare i dettagli, visitare questa pagina
Pam-Panorama
I negozi Pam-Panorama resteranno chiusi in alcuni casi, e aperti in altri. Qualche punto vendita farà orario ridotto dalle 8 alle 14, altri invece resteranno aperti anche in seguito
Coop
Per quanto riguarda i negozi Coop e Ipercoop, molti punti vendita resteranno chiusi. Alcuni invece apriranno, soprattutto nei grandi centri urbani, con un orario continuato dalle 8 alle 20. Il sito
Il Gigante
Anche i negozi Il Gigante hanno aperture e chiusure variabili, con orari che cambiano a seconda dei singoli punti vendita. In alcuni casi fanno orario ridotto fino alle 12.30 o alle 13, in altri restano aperti fino a sera (20, 20.30, 21). Le aperture sono previste o alle 8 o alle 8.30
Intanto, nei primi giorni di agosto Istat ha diffuso i dati relativi alla gdo, cioè la grande distribuzione organizzata. Le vendite al dettaglio in valore a giugno su base annua segnano un +1% ma il dato è il risultato di una crescita sostenuta per la grande distribuzione (+3,4%) e di un arretramento per le vendite nelle imprese operanti su piccole superfici (-1,7%) mentre il commercio elettronico segna un +4,1% e le vendite fuori dei negozi un -1,9%. Nella grande distribuzione vanno bene soprattutto le vendite dei discount alimentari con un +4,7% mentre i supermercati registrano un +4,1% e gli ipermercati un +3,8%. Gli esercizi a prevalenza non alimentare segnano un +4,4%. Nel primo semestre dell'anno le vendite complessive salgono dello 0,5% in valore e diminuiscono dell'1% in volume rispetto allo stesso periodo del 2024 ma per la grande distribuzione la crescita in valore è del 2,1% trainata dai discount alimentari (+3,6%)
I consigli di Coldiretti
Secondo Coldiretti gli acquisti degli italiani seguiranno la tradizione. L’associazione stima che i consumatori sceglieranno la carne nel 63% dei casi, mentre un altro 23% vedrà l’uso di più tipologie di cibi. L' 11% delle grigliate saranno tutte di pesce e un 3% di sole verdure. Coldiretti e Federforeste hanno preparato un “vademecum salva vacanze” per prevenire i roghi, che ogni anno distruggono migliaia di ettari di verde, non solo a causa dei piromani ma spesso anche per via dell’incuria e di comportamenti sbagliati. Per questo, quando si decide di accendere un fuoco per una grigliata, è fondamentale farlo solo in aree attrezzate e sotto costante sorveglianza, evitando sempre boschi e terreni coltivati nelle vicinanze. Il barbecue va spento completamente prima di allontanarsi, così come non bisogna gettare mozziconi di sigaretta o carboni ancora ardenti, che potrebbero causare incendi in pochi istanti. Complessivamente, quasi sei italiani su dieci, pari al 57%, trascorreranno il Ferragosto lontano da casa
