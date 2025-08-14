Ferragosto 2025, quali supermercati restano aperti e quali sono chiusi

Secondo Coldiretti gli acquisti degli italiani seguiranno la tradizione. L’associazione stima che i consumatori sceglieranno la carne nel 63% dei casi, mentre un altro 23% vedrà l’uso di più tipologie di cibi. L' 11% delle grigliate saranno tutte di pesce e un 3% di sole verdure. Coldiretti e Federforeste hanno preparato un “vademecum salva vacanze” per prevenire i roghi, che ogni anno distruggono migliaia di ettari di verde, non solo a causa dei piromani ma spesso anche per via dell’incuria e di comportamenti sbagliati. Per questo, quando si decide di accendere un fuoco per una grigliata, è fondamentale farlo solo in aree attrezzate e sotto costante sorveglianza, evitando sempre boschi e terreni coltivati nelle vicinanze. Il barbecue va spento completamente prima di allontanarsi, così come non bisogna gettare mozziconi di sigaretta o carboni ancora ardenti, che potrebbero causare incendi in pochi istanti. Complessivamente, quasi sei italiani su dieci, pari al 57%, trascorreranno il Ferragosto lontano da casa

