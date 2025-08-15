Meteo, dopo Ferragosto arriva la svolta: ecco quando cambierà il tempo

La Protezione Civile della Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali. Le precipitazioni saranno improvvise e localmente molto intense, soprattutto tra le 12 e la mezzanotte di venerdì 15 agosto. Previsti fenomeni violenti con grandinate, fulmini e raffiche di vento, in grado di causare danni a coperture e strutture esposte. Elevata l’attenzione per il rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, caduta massi e frane. I Comuni sono invitati ad attivare i Centri Operativi e monitorare il verde pubblico.