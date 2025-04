Truffe, allerta Asl per sms che invitano cittadini a contattare uffici

Negli ultimi giorni numerosi cittadini hanno ricevuto messaggi sms nei quali sono invitato a “contattare i nostri uffici USI”, allegando numeri come “895 895 XXX”. Si tratta però di una truffa. A segnalarlo in una nota ufficiale è stata anche l'Azienda Usl Toscana nord ovest che ha “smentito qualsiasi collegamento con tale comunicazione”

Continuano le truffe online a danno dei cittadini italiani, e questa volta coinvolgono gli utenti Asl. Si tratta di falsi messaggi sms che invitano i destinatari a “contattare i nostri uffici USI”, allegando numeri come “895 895 XXX”. A denunciarlo in una nota ufficiale è stata anche l'Azienda Usl Toscana nord ovest che, a seguito di numerose segnalazioni, ha “smentito qualsiasi collegamento con tale comunicazione”.

La truffa degli “uffici USI”

I messaggi che arrivano sul cellulare degli utenti riportano testi come il seguente: “Si prega di contattare i nostri uffici Usi al numero XXXXXX per una comunicazione che la riguarda”. Dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di pazienti e cittadini, l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha ribadito che “i recapiti non appartengono ad utenze aziendali e potrebbero invece essere numeri truffa”. Infine, ha invitato “tutti i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti”.