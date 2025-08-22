Esplora tutte le offerte Sky
Ragusa, 15enne morto travolto da un trattore: indagini in corso

Il giovane, Andrea Passalacqua, è stato trovato senza vita vicino a una stalla: ancora da chiarire chi fosse alla guida del mezzo agricolo che lo ha investito. Indagano i carabinieri

Dramma nel Ragusano, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto vicino a una stalla nell'azienda agricola di famiglia. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell'accaduto. La vittima si chiama Andrea Passalacqua e l'azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Sono intervenuti un'ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

