Il restyling nei fondali di Camogli del "Cristo negli abissi"

Nei giorni scorsi i sommozzatori dei Vigili del fuoco si sono immersi fino a 18 metri di profondità, al largo di Camogli, per un’operazione di manutenzione straordinaria al “Cristo degli Abissi”, definito dal Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo.

L’intervento, promosso e coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, ha visto la collaborazione di diversi nuclei specializzati delle Forze armate e dello Stato: Polizia, Carabinieri, Marina Militare, Guardia costiera e Guardia di finanza hanno lavorato insieme ai Vigili del fuoco per garantire la riuscita delle operazioni.