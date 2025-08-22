Bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave

È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita un bimbo di un anno e mezzo che oggi è caduto da una macchina in corsa. Stando a quanto riferito, sarebbe stato il fratellino di tre anni a sganciare prima la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo e poi aprire la portiera posteriore della macchina. A quel punto il piccolo è caduto dal veicolo ferendosi gravemente. Il fatto è successo sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo e alla guida c’era la madre dei due bambini. La donna, appena ha realizzato quanto successo, ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio. I medici, vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.