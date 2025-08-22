Taormina, obbligo di esporre rifiuti di notte: polemiche dei residenti

Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che impone ai residenti di esporre i rifiuti tra l'1,30 e le 5 di notte. Una disposizione che aiuta il decoro e la pulizia delle strade ma che rende impossibile dormire. De Luca, davanti alle proteste dei comitati della cittadina, ha rifiutato di tornare sui suoi passi: "Io non ci sto a mostrare al mondo Taormina sporca! Fatevene una ragione senza se e senza ma!", ha scritto sui social

La spazzatura nel centro storico di Taormina va messa in strada di notte: pena essere svegliati a tarda ora dai vigili. Il sindaco della cittadina siciliana Cateno De Luca ha deciso e non intende fare passi indietro in merito all’ordinanza che obbliga i residenti a esporre i rifiuti tra l’1:30 e le 5 del mattino per un periodo di sette mesi all’anno, ovvero quando la città accoglie il maggior numero di turisti. Una disposizione che, anche se attuata con il legittimo scopo di garantire decoro e pulizia nelle strade di Taormina, finisce per penalizzare i residenti costretti a svegliarsi a improbabili ore della notte per rispettare l’orario stabilito per la loro zona di residenza.

Particolarmente turbati dall’ordinanza comunale sono le famiglie con bambini piccoli, gli anziani e le persone con problemi di salute che, per ovvie ragioni, non possono rispettare quanto stabilito dal primo cittadino De Luca. Per questo motivo, come riporta Il Sicilia online , il gruppo consiliare Rinascimento Taormina ha presentato al Comune una mozione per la revisione dell’ordinanza, chiedendo in particolar modo di rivedere gli orari di esposizione dei rifiuti nel centro storico. Anche il comitato “Diritto al sonno” si è espresso pubblicamente, lamentando l’impraticabilità degli orari e le difficoltà legate all’attuale ordinanza.

De Luca: “Non si torna indietro”

Dal canto suo il sindaco di Taormina ha fatto sapere, pubblicando un post sui social, di non avere alcuna intenzione di rivedere l’ordinanza. “Indietro non si torna... almeno fino a quando io sarò il Sindaco di Taormina! Le tante polemiche, spesso di residenti che non avevano neanche compreso che l’esposizione dei rifiuti per la loro zona non era alle 1:30 ma alle 23:00 generate in questi giorni sono servite a suscitare la reazione di tanti messaggio di sostegno e solidarietà nei miei confronti”, scrive Cateno De Luca su Facebook. E in riferimento alla fotografia che mostra le condizioni della via centrale della città prima dell’introduzione delle nuove regole, ricorda: “Non bisogna avere la memoria corta! Da oltre un anno il nostro Corso Umberto non è più così! Ed io ne sono fiero! Tutto il mondo passa da Taormina e tutto serve a mantenere le rendite immobiliari alte ed un livello di benessere desiderato in tutte le comunità. Io non ci sto a mostrare al mondo Taormina sporca!”.