Catanzaro, furgone in manovra investe e uccide bimbo di 2 anni

Tragedia a Catanzaro, dove un bimbo di due anni è stato travolto e ucciso da un furgone in manovra. È accaduto nel quartiere Janò, a nord della città. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati ad effettuare i rilievi e i Carabinieri a cui sono affidate le indagini. Stando a quanto riferito da alcuni quotidiani locali, secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente del mezzo non si sarebbe accorto di aver travolto il bimbo in retromarcia e sarebbe stato rintracciato piu tardi dagli agenti.