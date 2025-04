Introduzione

Telemarketing e telefonate insistenti, in alcuni casi con il rischio di truffe per chi le riceve, sono sempre più frequenti nel quotidiano, per chiunque abbia una scheda sim. Il registro delle opposizioni, lanciato nel 2022, avrebbe dovuto dare la risposta a un problema che già ai tempi era molto diffuso. Tre anni dopo, se ne può decretare il fallimento: chi sta dietro al telefono e fa quelle chiamate ha completamente bypassato il sistema.

La politica sta dunque provando di nuovo a risolvere la questione, con nuove proposte arrivate da partiti di maggioranza e di opposizione. Intanto, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’inchiesta, affidata ai pm Silvia Santucci e Fabio Santoni, a seguito di una denuncia presentata dal Codacons. Giovedì 3 aprile verrà sentito in questo ambito il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi.