Telemarketing, il registro pubblico delle opposizioni è già un flop

2/11

Introdotto lo scorso 27 luglio, lo strumento si presenta come un registro in cui gli utenti possono chiedere di essere iscritti gratuitamente per non ricevere più telefonate indesiderate sul proprio numero di telefono mobile o fisso. La sua tenuta è responsabilità della Fondazione Ugo Bordoni, che la esercita per conto del Ministero dello Sviluppo Economico

Bloccare chiamate dei call center, come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni