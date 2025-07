L'obbligo dell'alcolock è ufficialmente in vigore. Cosa sapere

Il decreto in questione contiene infatti anche le modalità di installazione di quello che è di fatto un vero e proprio etilometro che dovrà essere tarato di anno in anno, strumento peraltro già presente in altre nazioni in Europa. In pratica, dopo il periodo di sospensione della patente del condannato, il prefetto inserirà sul suo documento di guida una specifica che codificherà proprio l’obbligo di alcolock, per altri due anni se il tasso alcolemico sulla base del quale è stato condannato era compreso tra 0,8 gr/l e 1,5 gr/l e per tre anni se invece era superiore a 1,5 gr/l.

