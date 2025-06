Multe auto, Italia al terzo posto per costo delle sanzioni

Svezia, Danimarca e Finlandia sono i Paesi con le multe più alte: in Danimarca per eccesso di velocità si arriva a circa 400 euro, ma gli stipendi sono più alti e l’impatto non è troppo distante da quello italiano. Inoltre in Finlandia e in Svizzera le sanzioni sono proporzionate al reddito. In particolare in Finlandia, tempo fa, un uomo d'affari ha dovuto pagare 121.000 euro per eccesso di velocità