Smart Land: il territorio come ecosistema

In questo scenario, come ecosistema chiave per l'innovazione urbana si afferma la "Smart Land": un territorio coeso e interconnesso che condivide standard e infrastrutture per massimizzare l'impatto degli investimenti. Circa metà dei comuni ritiene le regioni gli enti capaci di coordinare territori diversi, il 48% vuole collaborare con altri enti locali in futuro, ma ad oggi solo uno su otto partecipa attivamente a una Smart Land. E un ruolo fondamentale è rappresentato dal privato: per il 72% dei comuni project financing e Partnership Pubblico-Private possono contribuire a nuovi progetti e il 29% degli enti vuole sfruttare questi strumenti finanziari. "Nel contesto post-Pnrr, le città sono chiamate a reinventare l'innovazione urbana, trovando nuovi modelli e risorse per uno sviluppo sostenibile e condiviso. Bisognerà garantire la continuità operativa delle infrastrutture e degli applicativi realizzati e assicurare la capacità di avviare nuovi progetti", spiega Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio Smart City. "La Smart Land è una soluzione a questo problema e si declina in due approcci: uno verticale, guidato da Regioni ed enti centrali e uno orizzontale, nato dalla cooperazione tra comuni limitrofi, Pmi locali e associazioni per rispondere in modo mirato ai bisogni del territorio". "L'AI porta nelle amministrazioni una capacità inedita: non si limita ad elaborare dati e restituire analisi, ma è in grado di tradurli autonomamente in raccomandazioni operative, decisioni e azioni", spiega Matteo Risi, Direttore dell'Osservatorio Smart City. "Per un comune, questo si traduce in un ampliamento concreto delle possibilità operative: ottimizzare l'allocazione delle risorse, personalizzare i servizi ai cittadini, anticipare criticità prima che si manifestino o rendere più efficienti processi amministrativi ad alta intensità manuale. La vera sfida dell'AI non è tecnologica, ma di sistema. Serve etica, competenze e regole condivise, ma anche attenzione alla sostenibilità fisica: il consumo di energia, acqua e suolo dei data center necessari per alimentarla è una contraddizione che le città Smart non possono più eludere. Una regia consapevole deve saper leggere queste tensioni, integrando l'ambizione digitale con la tutela delle risorse del territorio".