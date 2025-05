Smart City, Bologna è la città più "intelligente" d'Italia. CLASSIFICA

Introduzione

In Italia le città più smart sono Bologna, Milano e Torino. Adirlo è la classifica dell'EY Smart City Index 2025, che determina i 10 centri urbani italiani più “intelligenti” sulla base dello sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Stilata a partire da 109 città capoluogo nel nostro Paese, la classifica conta anche Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze. "Il significativo miglioramento delle città italiane negli ultimi tre anni, evidenziato dall'EY Smart City Index 2025, è un chiaro segnale dell'efficacia degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità finanziati dai fondi europei", spiega Dario Bergamo, Italy Government & Infrastructure market leader di Ey.