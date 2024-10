Per il secondo anno consecutivo Milano è al primo posto come città più innovativa d'Italia. A dirlo è la classifica City Vision Score, realizzata da Blum e dalla società di consulenza Prokalos, che è stata presentata alla quinta edizione degli Stati generali delle Città intelligenti a Padova. Fra i dati raccolti vengono utilizzate fonti pubbliche istituzionali come Istat, il ministero dell'Economia e delle Finanze, Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Ispra, PA Digitale.

Milano e l'innovazione

L'analisi di 30 indicatori ha valutato le capacità delle città di integrare le tecnologie digitali per migliorare la propria vivibilità e l’efficienza dei servizi in tema di governance, economia, ambiente, mobilità e la cultura digitale dei propri cittadini. "L’innovazione – ha dichiarato la coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, nel suo intervento agli Stati generali delle città intelligenti –, accelera e dà la possibilità di gestire con efficacia ed efficienza altrimenti impossibili una serie di attività che gli umani devono continuare a governare, per il bene di tutti. L’idea stessa di smart city sta cambiando velocemente seguendo la rapida evoluzione delle tecnologie, della digitalizzazione e delle esigenze delle città. Non cambia però l’obiettivo, guidare la trasformazione della realtà urbana per il benessere dei cittadini e uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di fornire servizi ad altissimo valore aggiunto. Per questo Milano persegue l’innovazione con una attenzione estrema a tutti e a tutte e al loro coinvolgimento nel disegno della città futura".