Ecosistema Urbano, Mantova in testa: migliorano le città italiane

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è l'introduzione di un parametro dedicato all'efficacia della depurazione delle acque. L'indicatore misura la presenza di sostanze organiche e inorganiche all'uscita dei depuratori: minore è la quantità di residui, migliore è la qualità ambientale. A distinguersi sono soprattutto Ascoli Piceno e Fermo, mentre tra le prime dieci trovano spazio anche Nuoro e Catania.