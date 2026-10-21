Nel 2025 le emissioni globali di gas serra restano a livelli record e gli impegni climatici non sono sufficienti a evitare un aumento della temperatura globale di circa 2,6°C entro il 2100. Per invertire la tendenza, le emissioni globali dovrebbero diminuire drasticamente già entro il 2030 Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel 2025 le emissioni globali di gas serra hanno continuato a registrare livelli record. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, la Terra è avviata verso un riscaldamento di 2,6°C entro il 2100, anche nell'ipotesi in cui i governi rispettino i recenti impegni climatici assunti. "Le emissioni restano su livelli record", ha dichiarato il segretario generale Antonio Guterres in occasione della presentazione del rapporto annuale sul divario tra emissioni e obiettivi. "Inoltre, i piani climatici nazionali e le politiche attuali sono pericolosamente insufficienti, lasciando presagire un riscaldamento compreso tra 2,6°C e 2,8°C".

L'obiettivo di 1,5 °C sempre più lontano Il rapporto sottolinea che il pianeta è ormai "pericolosamente lontano" dal traguardo più ambizioso fissato dall'Accordo di Parigi del 2015: limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Dopo decenni di interventi ritenuti insufficienti, soprattutto da parte delle principali economie del G20, l'Onu ritiene che la possibilità di mantenere stabilmente il riscaldamento entro la soglia sia ormai sfumata. I Paesi del G20 sono infatti responsabili di circa tre quarti delle emissioni mondiali di gas serra, il che rende il loro ruolo decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Potrebbe interessarti Clima, Copernicus: settembre 2026 il secondo più caldo mai registrato

Le stime precedenti Le nuove proiezioni risultano più pessimistiche rispetto a quelle pubblicate lo scorso anno, quando il riscaldamento era stimato tra 2,3°C e 2,5°C. Il peggioramento delle stime è legato a diversi fattori, tra cui il ritiro degli Stati Uniti (il secondo maggior inquinatore al mondo) dall'Accordo di Parigi e la revisione dei dati relativi alle emissioni storiche. Basandosi esclusivamente sulle politiche attuali, e senza considerare gli impegni a fare meglio, il riscaldamento globale potrebbe addirittura raggiungere i 2,8°C entro il 2100 - il doppio del livello odierno rispetto all'era preindustriale. Tra i sei maggiori emettitori, i dati preliminari per il 2025 indicano un aumento delle emissioni negli Stati Uniti, in Indonesia e in Cina, a fronte di una diminuzione in India, Russia e Unione europea.