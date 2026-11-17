Quasi 600 mila le imprese italiane che negli ultimi sei anni hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità per affrontare il futuro con un primato che vede proprio il nostro Paese leader nell'economia circolare. L'Italia registra infatti la più alta percentuale di avvio a riciclo sulla totalità dei rifiuti: 92,6% rispetto alla media europea del 61,2%. Questi alcuni dei dati pubblicati nei giorni della Cop31 e contenuti nella diciassettesima edizione del Rapporto GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola, da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Al rapporto hanno collaborato Conai, Ecopneus, Enel e molte organizzazioni, e oltre 20 esperti.

Dati positivi ma fragilità del sistema energetico

Nel periodo tra il 2020 e il 2025 gli eco-investimenti hanno coinvolto 591.450 imprese, il 36,2% del totale. E chi investe sembra avere prospettive migliori: tra le imprese manifatturiere green il 22% prevede un aumento delle esportazioni nel 2026, contro il 17% delle non green manifatturiere; il 30% si attende una crescita del fatturato, contro il 26%, e il 18% dell’occupazione, contro il 13%.

Il dinamismo delle imprese, però, si confronta con la fragilità strutturale del sistema energetico. Nel 2025 la dipendenza italiana dall’estero è risalita dal 73,5% al 75,2%, con circa il 95% del gas importato. Difficoltà autorizzative, instabilità normativa e ritardi nelle infrastrutture continuano a frenare un percorso che riguarda insieme ambiente, competitività e sicurezza. A questi ritardi si aggiunge la difficoltà di trasformare le risorse disponibili in investimenti effettivi.

"C’è un’Italia che può essere protagonista con l’Europa alla COP31 ad Antalya: fa della transizione verde un’opportunità per rafforzare l’economia e la società. Sono inaccettabili i ritardi sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese, siamo indietro rispetto a Spagna e Francia. Nel rapporto GreenItaly si coglie un’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulle comunità e sui territori. Possiamo dare forza a questa nostra economia", ha sottolineato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.

La classifica delle città

La città metropolitana di Roma si riprende il primato con 37.810 imprese eco-investitrici; segue la città metropolitana di Milano, con 35.020 imprese green. Si confermano nelle prime cinque posizioni della graduatoria provinciale Napoli, Torino e Bari. Analizzando, invece, l‘incidenza di imprese eco-investitrici sul totale delle imprese provinciali, le migliori performance sono registrate nella provincia di Crotone, Enna, Pescara, Bolzano e Brindisi.

Il primato dell'Italia nell'economia circolare

Nell’economia circolare l’Italia parte invece da una posizione di forza. Secondo Eurostat, nel 2024 il tasso di riciclo dei rifiuti urbani e speciali ha superato il 92%, davanti a Paesi Bassi, Spagna, Francia e Germania. In discarica finisce appena il 3,3% dei rifiuti, contro il 32,4% europeo, mentre il tasso di circolarità di materia è al 21,6%, quasi il doppio della media dell’Unione, ferma al 12,2%. Un primato che acquista ancora più valore guardando a ciò che accade nel mondo, dove la circolarità dell’economia è scesa al 6,9%. La filiera italiana del riciclo contribuisce ad un risparmio di consumi energetici pari a 16 milioni di Tep e ad evitare l’emissione di 53,4 milioni di tonnellate di CO2. Questo vantaggio però non è acquisito per sempre. La crisi del riciclo della plastica, che in Europa ha già cancellato quasi un milione di tonnellate di capacità produttiva in tre anni, riguarda anche l’Italia, dove il settore è sotto pressione per la debole domanda di materiali riciclati, i costi più alti e la concorrenza delle materie prime vergini a basso prezzo importate da Paesi extra-UE, in particolare dalla Cina, dal Sud-Est asiatico e dall’Egitto. Per questo non basta più recuperare materia, bisogna aumentarne qualità, valore e impiego industriale.

La ricerca di personale

L’attenzione delle imprese verso gli eco-investimenti si rileva anche attraverso un’importante ricerca di personale con conoscenze “green” adeguate: soltanto nel 2025, il 79,8% delle attivazioni complessive programmate dalle aziende ha richiesto skills e competenze inerenti alla sostenibilità ambientale, e il 58,8% competenze specifiche per la gestione di prodotti e tecnologie green. "La transizione verde è ormai entrata a pieno titolo nelle strategie competitive delle imprese e sta trasformando profondamente anche il mercato del lavoro. La sfida, quindi, non è soltanto creare nuovi green jobs, ma disporre delle persone e delle competenze necessarie per accompagnare questo cambiamento. Oggi oltre la metà dei profili green ricercati dalle imprese è difficile da reperire. E insieme alle competenze tecniche diventano decisive capacità come problem solving, autonomia, flessibilità e lavoro di squadra. Investire nel capitale umano significa rendere la transizione ecologica una leva concreta di competitività per il sistema produttivo italiano", ha sottolineato il presidente di Unioncamere Andrea Prete.