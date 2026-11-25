Due aquile reali sollevano in volo uno stambecco: la rara foto scattata sul Gran ParadisoAmbiente
Sta circolando online e sui social la notizia e le foto di due aquile reali che predano un giovane stambecco nel Parco Nazionale del Gran Paradiso riprese dal fotografo naturalista Enzo Massa Micon e rilanciate dal Parco
Un'immagine di lotta per la sopravvivenza in alta quota. Nella foto scattata in Valnontey, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, lo scorso 3 novembre dal fotografo naturalista Enzo Massa Micon, si vedono due aquile reali che hanno appena predato un giovane stambecco, probabilmente di circa 5-6 mesi e che lo portano via in volo fino a scomparire dietro la vetta.
Un'aquila adulta e una giovane
Una preda di queste dimensioni può risultare troppo pesante per essere trasportata in volo da una sola aquila, soprattutto se giovane. Le aquile reali possono predare anche animali relativamente grandi se paragonate al loro peso, come giovani stambecchi e camosci. In questi casi possono lasciarli cadere dall'alto o farli precipitare lungo una parete rocciosa, per poi recuperarli e trasportarli a pezzi.
Il Parco
Il Parco Nazionale Gran Paradiso ospita una delle più alte densità di aquile reali nidificanti dell'arco alpino. Una presenza favorita dalla ricchezza di prede disponibili durante tutto l'anno e dalla presenza di pareti rocciose e ambienti adatti alla nidificazione. Tra i principali pericoli ci sono il disturbo umano nei pressi dei nidi durante la riproduzione, l'avvelenamento da piombo, che può avvenire attraverso il consumo di animali contaminati da munizioni da caccia, e le collisioni con le linee elettriche.