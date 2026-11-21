Alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite ad Antalya, in Turchia, non è ancora definito il terreno comune sulle questioni più spinose. Con il rischio che i voli di ritorno delle delegazioni provenienti da ogni parte del mondo facciano mancare il numero legale

Anche i tempi supplementari stanno per scadere alla Cop31, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Ad Antalya, in Turchia, i negoziatori trascorrono un’altra notte in bianco cercando di trovare un terreno comune sulle questioni più spinose. A partire dal riferimento all’abbandono delle fonti fossili, principali responsabili della crisi climatica. Un punto su cui l’Unione Europea è riuscita a costruire una coalizione di oltre 100 Paesi disposti a non cedere su un punto su cui invece si registra l’ostruzionismo dei Paesi arabi. Paesi arabi che invece cercano di spingere per i riferimenti alla CCS, le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni ancora molto costose e poco efficaci.

Dall’altra parte i Paesi del Sud Globale chiedono invece all’Unione Europea maggiore impegno sulla finanza per l’adattamento: i soldi che servono per adattarsi a una crisi che non hanno contribuito a creare ma di cui subiscono maggiormente le conseguenze.

Un nuovo testo deve cercare di mettere tutti d’accordo. Il processo delle Nazioni Unite prevede la regola del consenso: nessuno deve opporsi. Ma un’altra regola potrebbe far naufragare il negoziato. I voli di ritorno delle delegazioni provenienti da ogni parte del mondo che rischiano di far mancare il numero legale