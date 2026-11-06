I dati

Tra le previsioni di Copernicus, si prevede inoltre che la temperatura globale media del quadriennio 2023-2026 supererà di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. A ottobre, la temperatura della superficie del mare si è mantenuta su livelli eccezionalmente elevati. Al di fuori delle regioni polari, la temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,95°C, il valore più alto mai registrato per il mese di ottobre, superando il precedente record stabilito nell'ottobre 2023. Nel Pacifico tropicale, dove le condizioni legate a El Niño hanno continuato a intensificarsi, l'anomalia mensile della temperatura superficiale del mare nella regione Niño 3.4 ha toccato un massimo storico di 3,21°C, superando i picchi osservati durante i precedenti episodi di El Niño di forte intensità. A differenza di quanto accaduto a settembre e durante gran parte dell'estate, le temperature hanno fatto registrare gli scostamenti più significativi rispetto alla media nell'Europa orientale e in Scandinavia, mentre in gran parte dell'Europa occidentale e centrale le anomalie termiche positive sono risultate più contenute. In gran parte dell'Europa centrale e orientale hanno persistito portate fluviali eccezionalmente basse, che hanno interessato il Reno, il Danubio e la Vistola. In alcune zone dell'Europa occidentale, invece, la portata dei fiumi ha registrato una ripresa, grazie a un'attenuazione delle condizioni di siccità nel mese di ottobre rispetto a settembre. Forti precipitazioni e inondazioni hanno colpito diversi Paesi, tra cui il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia e la Turchia.