Un modo per abbassare il prezzo dell'elettricità c'è. In Italia l'energia solare ed eolica conservata nelle batterie e usata la sera potrebbe costare fino al 49% in meno dell'elettricità prodotta con il gas. Le batterie possono quindi avere un ruolo chiave nelle ore serali, quando oggi sono le centrali a gas a fissare i prezzi. È quanto emerge dall'ultima analisi di Ember, Energy Square e Cleantech for Italy, presentata oggi a Roma.

Rinnovabili anche di sera, a prezzi più bassi

«L'Italia dispone di abbondante energia solare, ma nelle ore serali dipende ancora dal gas, più costoso. Le batterie possono cambiare questa situazione, rendendo disponibile l'energia rinnovabile a basso costo nelle ore in cui i prezzi sono più alti», spiega Beatrice Petrovich, Principal Energy Analyst Europa di Ember. «L'Italia è già tra i Paesi dell'UE più avanzati per capacità di batterie connesse alla rete elettrica. Se l'Italia definirà le regole giuste, più accumuli e più rinnovabili potranno portare prezzi dell'elettricità più bassi per i consumatori».

L'Italia in prima linea, ma serve un piano oltre il 2029

È una partita in cui il nostro Paese è già in prima linea: a fine 2025 l'Italia aveva quasi un quinto delle batterie in funzione nell'Unione europea. Martedì Terna ha chiuso la seconda asta MACSE, il meccanismo con cui compra nuova capacità di accumulo: 16 gigawattora assegnati, tutti al Sud e nelle isole, a un prezzo più basso del 12% rispetto alla prima asta.

Secondo l'analisi, queste aste potrebbero ripagarsi con i ricavi di mercato, senza pesare sulle bollette. Ma non bastano. Con le aste fatte finora l'Italia avrà 38 gigawattora di grandi batterie entro il 2029, circa la metà dei 76-96 che secondo Terna e Snam serviranno nel 2035. E dopo il 2029 non c'è ancora un calendario. Per questo serve un piano nazionale per l'accumulo che guardi oltre.

Batterie made in Italy: le fabbriche potrebbero coprire il fabbisogno

Oggi le batterie installate in Italia montano soprattutto celle importate, in larga parte dalla Cina. Ma le fabbriche in costruzione a Teverola e Brindisi potrebbero produrre fino a 16 gigawattora di celle l'anno entro il 2030: più degli 11 gigawattora di accumuli che l'Italia dovrebbe installare ogni anno. Il nostro Paese ha anche proprie tecnologie di accumulo di lunga durata, oltre le otto ore, basate in gran parte su materiali ampiamente disponibili e oggi tra i primi impianti commerciali e i prototipi.

«Gli stabilimenti italiani possono fornire le batterie di cui il Paese ha bisogno», sostiene Federico Cuppoloni, direttore di Cleantech for Italy, «ma ai produttori servono certezze. Un calendario pluriennale delle aste, accordi di acquisto congiunti che trasformino i volumi in ordini vincolanti e criteri di resilienza per una parte di ogni asta darebbero loro un portafoglio ordini affidabile. Nella fase di avvio, un sostegno temporaneo legato alle batterie effettivamente prodotte, e che si riduce man mano che i costi scendono, premierebbe chi riesce davvero a produrre in modo competitivo».

Un sistema integrato

«La sfida per l'Italia non è soltanto installare più batterie, ma costruire un sistema elettrico capace di valorizzare appieno l'energia rinnovabile», spiega Michele Torsello, direttore di Energy Square. «Accumuli, reti e nuova capacità di generazione devono svilupparsi insieme. Con la crescita delle rinnovabili, il valore di ciascun investimento dipende sempre più dalla sua integrazione con gli altri. Sfruttare queste complementarità è essenziale per ridurre i costi complessivi del sistema elettrico».

Non solo batterie, dunque, ma un sistema integrato tra rinnovabili, accumuli e reti. Una sfida energetica e industriale, che potrebbe trasformare l'Italia da protagonista della transizione a produttrice di tecnologie strategiche.