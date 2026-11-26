La fase più critica per i consumatori è stata raggiunta nel giugno 2024, quando l'indice dei prezzi dell'olio d'oliva ha toccato quota 194,3, considerando pari a 100 la media del 2021. In quel periodo, secondo Assoutenti, in numerose città italiane il costo di un litro era arrivato mediamente tra 10 e 12 euro. All'origine dell'impennata c'erano soprattutto le difficoltà produttive registrate nei Paesi del Mediterraneo, dove siccità e temperature elevate avevano compromesso i raccolti. Da allora la situazione è cambiata: secondo le elaborazioni dell'associazione sui dati Istat, a settembre 2026 il prezzo al dettaglio era diminuito del 26,4% rispetto al picco del 2024 e del 7% su base annua. La flessione, tuttavia, non ha riportato i listini ai livelli precedenti alla crisi.

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