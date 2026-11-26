Giornata dell'olivo, i prezzi dell'olio extravergine in Italia e nel mondo: i datiAmbiente
Introduzione
Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'olivo, ricorrenza istituita dall'Unesco nel 2019 per valorizzare una pianta simbolo della cultura mediterranea. L'appuntamento arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato dell'olio d'oliva, dopo anni segnati da forti rincari e da un recente calo delle quotazioni. Nonostante i ribassi degli ultimi mesi, in Italia i prezzi al consumo risultano ancora superiori del 43,2% rispetto al 2021. Nel frattempo, il costo dell'extravergine all'origine è diminuito sensibilmente, mettendo in difficoltà numerosi produttori.
Quello che devi sapere
Quanto è aumentato il prezzo dell'olio dal 2021
L'olio d'oliva è tra i prodotti alimentari che hanno subito i maggiori aumenti negli ultimi cinque anni. Secondo un'elaborazione di MapTheFood basata sugli indici Istat, a settembre 2026 i prezzi al consumo risultavano superiori del 43,2% rispetto alla media del 2021. Un rincaro più marcato rispetto a quello complessivo degli alimentari, pari al 28,2%, e superato, tra le categorie considerate, soltanto dal caffè, aumentato del 50,4%. L'olio si colloca allo stesso livello delle uova, anch'esse rincarate del 43,2%. La rilevazione riguarda la categoria statistica dell'olio d'oliva nel suo insieme e non esclusivamente l'extravergine, che rappresenta comunque una componente importante dei consumi italiani.
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Dal record del 2024 ai ribassi del 2026
La fase più critica per i consumatori è stata raggiunta nel giugno 2024, quando l'indice dei prezzi dell'olio d'oliva ha toccato quota 194,3, considerando pari a 100 la media del 2021. In quel periodo, secondo Assoutenti, in numerose città italiane il costo di un litro era arrivato mediamente tra 10 e 12 euro. All'origine dell'impennata c'erano soprattutto le difficoltà produttive registrate nei Paesi del Mediterraneo, dove siccità e temperature elevate avevano compromesso i raccolti. Da allora la situazione è cambiata: secondo le elaborazioni dell'associazione sui dati Istat, a settembre 2026 il prezzo al dettaglio era diminuito del 26,4% rispetto al picco del 2024 e del 7% su base annua. La flessione, tuttavia, non ha riportato i listini ai livelli precedenti alla crisi.
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Extravergine, quanto costa oggi in Italia
Il ridimensionamento dei prezzi è ancora più evidente osservando le quotazioni alla produzione. Secondo le rilevazioni di ISMEA Mercati, a ottobre 2026 il prezzo medio nazionale dell'olio extravergine si è attestato a 4,75 euro al chilogrammo, in diminuzione del 47,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nella terza settimana di novembre, il prezzo medio è sceso a 4,51 euro al chilogrammo, registrando una diminuzione del 6,6% rispetto alla settimana precedente e del 39,8% su base annua. Secondo Confagricoltura, in Puglia e Calabria, tra le principali regioni produttrici, le quotazioni hanno registrato una flessione compresa tra il 54% e il 57% rispetto a gennaio, con un ulteriore calo settimanale superiore al 5%. Si tratta di valori all'origine, differenti dai prezzi applicati nei supermercati, che comprendono anche i costi di confezionamento, distribuzione e commercializzazione.
Le proteste
Per gli olivicoltori, la riduzione dei prezzi di vendita si aggiunge alle difficoltà legate alle spese di raccolta, manodopera ed energia, contribuendo ad alimentare le proteste registrate nelle scorse settimane. Il 12 ottobre circa duemila produttori sono scesi in piazza a Bari, denunciando il rischio di non riuscire a coprire le spese della raccolta. Secondo Tommaso Loiodice, presidente di Unapol, per garantire la sostenibilità economica delle aziende il prezzo dell'extravergine dovrebbe attestarsi almeno a 7 euro al chilogrammo. Il settore teme che il prolungarsi della crisi possa indurre alcuni agricoltori a lasciare le olive sugli alberi e, nei casi più gravi, ad abbandonare le coltivazioni.
Spagna, Grecia e Tunisia: il confronto dei prezzi
Le quotazioni italiane risultano superiori a quelle dei principali concorrenti del Mediterraneo. Sempre secondo ISMEA, nella terza settimana di novembre 2026 l'extravergine spagnolo era scambiato mediamente a 3,12 euro al chilogrammo, con una diminuzione annua del 30%. In Grecia il prezzo raggiungeva 3,32 euro al chilo, in calo del 31,6%, mentre in Tunisia si attestava a 3,33 euro, l'11,9% in meno rispetto a un anno prima. Con una media di 4,51 euro, il prodotto italiano costava all'origine circa il 45% in più rispetto a quello spagnolo, il 36% in più di quello greco e il 35% in più di quello tunisino.
I prezzi internazionali dell'olio
Anche sui mercati internazionali il costo dell'olio d'oliva ha attraversato una fase di forte volatilità. Secondo la serie statistica del Fondo monetario internazionale, pubblicata dalla Federal Reserve di St. Louis, a settembre 2021 il prezzo mondiale di riferimento era di circa 4.442 dollari per tonnellata. A gennaio 2024 aveva raggiunto i 10.281 dollari, più del doppio rispetto al valore iniziale. La rilevazione di settembre 2026 indica invece 6.205 dollari per tonnellata: una diminuzione di circa il 39,6% rispetto al massimo del 2024, ma un aumento del 39,7% rispetto a cinque anni prima. Nel confronto con settembre 2025, quando il valore era di 5.821 dollari, emerge inoltre un incremento del 6,6%. Il dato rappresenta un riferimento internazionale dell'olio d'oliva, non il prezzo medio dell'olio extravergine venduto ai consumatori.
I dati sulla produzione
Secondo le ultime previsioni del Consiglio oleicolo internazionale, nella campagna 2026/2027 la produzione mondiale dovrebbe raggiungere 3,74 milioni di tonnellate di olio, in aumento del 6,4% rispetto alla stagione precedente. L'Unione europea contribuirebbe con circa 2,4 milioni di tonnellate, pari a quasi il 64% del totale. Secondo Confagricoltura, sulla base dei dati COI e Fao, l'Italia è scivolata al quinto posto tra i produttori mondiali, con una produzione stimata tra 250mila e 280mila tonnellate, contro le 325mila della precedente campagna. In testa alla classifica figura la Spagna, con circa 1,6 milioni di tonnellate, seguita da Turchia (505 mila), Tunisia (304 mila) e Grecia (300 mila).
Il peso delle giacenze
A influire sui prezzi sono anche le scorte. Secondo il rapporto Frantoio Italia del ministero dell'Agricoltura, al 31 ottobre 2026 le giacenze complessive ammontavano a 194.539 tonnellate, il 40% in più rispetto a un anno prima. Di queste, oltre 150 mila tonnellate erano di olio extravergine (+55,1%). Le sole scorte di extravergine di origine italiana hanno raggiunto 88.407 tonnellate, in aumento del 79,9% rispetto a ottobre 2025. Per contrastare la discesa dei listini, il governo spagnolo ha inoltre disposto l'accantonamento del 12% dell'olio prodotto a partire da novembre nella campagna 2026/2027, equivalente a circa 188 mila tonnellate. La decisione è arrivata dopo le previsioni di un raccolto nazionale in aumento del 23% rispetto alla stagione precedente. Uno scenario che evidenzia le difficoltà del settore, alle prese con quotazioni in calo e una crescente disponibilità di prodotto.
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