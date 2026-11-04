Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Il frantoio dove i giovani provano a salvare l’antica arte dell’olio

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Da quasi ottant'anni la Cooperativa Agricoltori Apparizione porta avanti la lavorazione delle olive sulle alture di Genova. “Era il 1947 quando è stata fondata”, racconta Matteo Orlandi, il segretario generale. Oggi la gestione è nelle mani di una nuova generazione, che cerca di salvare un mestiere antico tra costi energetici, macchinari da riparare e difficoltà economiche. Il sogno è produrre un olio tutto genovese, ma per farlo servono nuovi soci e il sostegno del territorio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ