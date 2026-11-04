Il frantoio dove i giovani provano a salvare l’antica arte dell’olio

Da quasi ottant'anni la Cooperativa Agricoltori Apparizione porta avanti la lavorazione delle olive sulle alture di Genova. “Era il 1947 quando è stata fondata”, racconta Matteo Orlandi, il segretario generale. Oggi la gestione è nelle mani di una nuova generazione, che cerca di salvare un mestiere antico tra costi energetici, macchinari da riparare e difficoltà economiche. Il sogno è produrre un olio tutto genovese, ma per farlo servono nuovi soci e il sostegno del territorio