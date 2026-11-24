Una nuova stretta dei talebani riduce ulteriormente lo spazio d’azione delle donne nel Paese: nella provincia di Balkh, al personale medico e ai dipendenti pubblici è stato vietato di pronunciarne il nome in pubblico e di scriverlo su cartelle cliniche e documenti. Una rete di divieti incrociati spinge molte afghane a rinunciare del tutto alle cure, e molte altre ad abbandonare una carriera medica sempre più difficile da esercitare