Le elezioni di metà mandato hanno mostrato i limiti della strategia repubblicana di ridisegnare i collegi elettorali per consolidare la maggioranza alla Camera. Nonostante il vantaggio ottenuto attraverso il gerrymandering, i Democratici hanno conquistato gran parte dei seggi in palio, spinti da un risultato nazionale che ha superato gli effetti della manipolazione dei confini elettorali