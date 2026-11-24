Mentre l’intelligenza artificiale automatizza il codice di base, l’86% delle aziende italiane è a caccia di nuovi profili tecnologici, tra rialzi sugli stipendi e corsa a soft skill e certificazioni. “Al mercato non serve soltanto chi padroneggia lo strumento di oggi, ma chi possiede le basi per governare le tecnologie di domani”, sottolinea Maria Pia Sgualdino, Senior Director di Randstad Digital Italia