Per chi si trasferisce dal Sud al Nord c'è un momento emblematico: il "pacco da giù", la scatola che arriva da casa, piena di prodotti tipici. Ma se, accanto alle eccellenze gastronomiche, provassimo a confezionare anche le persone, gli operatori culturali, i festival e gli spazi creativi che raccontano una regione diversa? È quello che prova a fare la Regione Calabria con Prodotti Tipici. Abbiamo parlato con Ester Apa e Alessandro Ricci per scoprire come è nato il progetto e quale Calabria è emersa attraversandola