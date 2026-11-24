La nuova invasione dei gadget che ascoltano, ricordano e ci fanno compagnia: Nothing prepara un misterioso dispositivo senza schermo, Meta punta sul suo Charm da 300 dollari e le startup sperimentano spille, ciondoli e anelli intelligenti. Dopo i primi fallimenti, l'AI cerca una nuova forma fisica per accompagnarci ovunque. Tra assistenti personali, amici artificiali e qualche inquietante interrogativo sulla privacy, sta nascendo una nuova categoria di prodotti?
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