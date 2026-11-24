La guerra in Ucraina sta cambiando profondamente il modo di combattere. I droni hanno trasformato il campo di battaglia, mettendo in discussione il ruolo dei mezzi corazzati e imponendo nuove soluzioni di protezione. Intanto, la crescita della domanda di armamenti mette sotto pressione l'industria europea della difesa, chiamata ad aumentare la produzione e rafforzare le proprie catene di approvvigionamento