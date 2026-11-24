Jensen Huang è tornato alla guida di Nvidia dopo che uno scandalo sui suoi presunti legami con una donna vicina al governo cinese aveva sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale americana, sui rapporti tra Washington e Pechino e sul ruolo dei giganti tecnologici. Ma, mentre la Casa Bianca e la Silicon Valley archiviano il caso, restano i dubbi sulle conseguenze del possibile trasferimento di microchip alla Cina e sulle vulnerabilità strategiche delle Big Tech