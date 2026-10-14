Dopo la protesta di 2mila produttori a Bari, si chiedono interventi urgenti per il settore, mentre le quotazioni risultano più che dimezzate rispetto a un anno fa. Tra le preoccupazioni dei produttori ci sono l'aumento dell'offerta sui mercati e la sostenibilità economica delle aziende agricole

Il prezzo dell'olio d'oliva italiano è quasi dimezzato in un anno, e i produttori sono scesi in piazza. Lo scorso 12 ottobre circa duemila olivicoltori si sono radunati davanti alla prefettura di Bari. Con la nuova campagna olearia alle porte, alcune aziende valutano di lasciare le olive sugli alberi, un passo che può portare all'abbandono degli uliveti.