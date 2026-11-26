Trump annuncia nuovi dazi. Che effetti hanno avuto finora le tariffe sull'economia Usa?
Il presidente americano ha proposto nuove tariffe commerciali sui prodotti importati da Cina, Ue e altri 12 Paesi. Che impatto ha avuto finora la politica dei dazi di Trump sul deficit commerciale Usa? Chi ne sta subendo le conseguenze peggiori? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" Sky TG24, del 25 novembre
- Trump torna a spingere sui dazi. Il presidente Usa ha proposto nuove tariffe sui prodotti importati da Cina, Ue e altri 12 Paesi che – ha spiegato un funzionario americano – starebbero “promuovendo una produzione e una capacità produttiva slegate dalla realtà della domanda e dai principi di mercato". Che effetti ha avuto finora la politica dei dazi di Trump? Chi ne sta subendo le conseguenze peggiori? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 25 novembre.
- Trump propone nuovi dazi del 15% per l’Unione europea, così come per la Svizzera. Per la Cina si punta al 20%, con la minaccia di arrivare al 40% se non si raggiungesse un nuovo accordo. Anche le altre tariffe annunciate guardano soprattutto all’Asia.
- I dazi medi effettivi sulle merci importate dagli Stati Uniti al momento si aggirano poco al di sopra del 10%, ben al di sotto degli intenti iniziali di Trump: nell’aprile del 2025 erano tra il 20 e il 25%, ma poi c’è stato l’assestamento dovuto alla sentenza della Corte Suprema che dichiarò buona parte delle tariffe come illegittime.
- Per quanto riguarda l’Ue, Trump l’anno scorso aveva minacciato di arrivare fino al 50%, cifra mai raggiunta. Il 27 luglio 2025 si è raggiunto un accordo e la soglia è stata fissata al 15%, anche se per effetto della sentenza della Corte Suprema si è poi scesi al 10%. Adesso Trump punta a tornare su quella cifra.
- Anche se il dazio generico per l’Ue è unico, la situazione è molto diversa tra i vari Stati: non tutte le merci vengono tassate al 15%. I farmaci, per fare un esempio, sono in buona parte esentasse. L’impatto su ogni singolo Paese dipende molto quindi da cosa si esporta effettivamente verso gli Stati Uniti. Un caso estremo è l’Irlanda, che esportando quasi soltanto farmaci ha una tariffa media dell’1,3%. All’estremo opposto la Grecia, al 15,6%, perché esporta soprattutto acciaio e alluminio, che hanno dazi maggiori del 15%.
- La politica dei dazi in corso non è però servita a molto. Il deficit commerciale americano, cioè il dato che misura la differenza tra quanto gli Usa comprano dall’estero e quanto esportano verso l’estero, è tornato a livelli superiori rispetto a quando Trump non era ancora di nuovo alla Casa Bianca.
- Che effetto hanno avuti i dazi sull’export italiano? Molto contenuto. Anzi, le esportazioni hanno raggiunto il valore di 7,78 miliardi di dollari nel settembre del 2026, superando quello precedente al secondo insediamento di Trump: a gennaio 2025 erano a 6,10 miliardi di dollari.
- Il grande paradosso dei dazi è che a pagarli sono stati soprattutto i consumatori e le imprese Usa (tra grossisti, retailer e importatori), su cui è ricaduto il 90% del peso delle tariffe.
- Non sorprende dunque che i dazi siano molto poco popolari tra la cittadinanza statunitense, come dimostra un recente sondaggio di Reuters-Ipsos: il 62% dei partecipanti si è detto favorevole alla loro abolizione.