I nerazzurri sono di scena a San Siro contro la squadra tedesca, a caccia di punti fondamentali per assicurarsi quantomeno l’accesso ai playoff. Per la formazione di Gasperini, invece, il calendario prevede una difficile sfida in casa dei campioni in carica
Dopo la vittoria del Como e il pareggio del Napoli di ieri, prosegue oggi la quinta giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027. Questa sera a scendere in campo sono le altre due squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: l’Inter, che ha ottenuto sei punti fin qui, riceve a San Siro lo Stoccarda mentre la Roma, che di punti ne ha per adesso quattro, è invece di scena a Parigi contro i campioni in carica del Psg. (LA CLASSIFICA DOPO LA QUARTA GIORNATA).
Il tabellino di Inter-Stoccarda 0-0. LIVE
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu.
STOCCARDA (3-4-3): Seimen; Jelts, Chabot, Hendricks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstädt; El Khannouss, Demirovic, Führich. All. Hoeness
Il tabellino di Psg-Roma 1-1. LIVE
5' Hermoso, 31' Zabarnyi
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Castro. All. Gasperini
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