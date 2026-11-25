Non è chiaro se il tennista, reduce da un intervento in Finlandia, giunto all'aeroporto di Bolzano si fermerà in Alto Adige per qualche giorno o se, invece, proseguirà verso Nizza
Jannick Sinner è atterrato all'aeroporto di Bolzano. Ad attendere il campione appena sceso dall'aereo privato, atterrato in una zona lontana da telecamere e occhi indiscreti, il fratello Mark. Non è chiaro se Sinner, reduce da un intervento in Finlandia al ginocchio destro, si fermerà in Alto Adige per qualche giorno o se, invece, proseguirà verso Nizza (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio e l'intervento chirurgico. A cura di Federica Villa