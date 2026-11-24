"Non ci sentiamo più favoriti di prima, restiamo il Como. Una società piccola che sta facendo il suo percorso, con le idee molto chiare, con un gruppo di giocatori fantastici, ma è tutto ancora all’inizio”, ha detto alla vigilia Cesc Fabregas. Il match può valere molto per il cammino dei lariani in Champions League. Vincere vorrebbe dire rimanere nelle prime 8 della classifica, posizione che garantisce il passaggio diretto del turno. Accanto all’allenatore in conferenza stampa un emozionato Douvikas. Capocannoniere della Champions League, ma in questo caso anche un ateniese che sfida la squadra della sua città. "Per me tutto questo è bellissimo, al mio primo anno in Europa. Incontrerò miei amici e compagni in Nazionale, sarà una sfida particolare”.

Il Napoli a Manchester per tentare l’impresa

Dopo il successo di sabato al Maradona con il Torino, la squadra di Massimiliano Allegri sfida la corazzata Manchester City. Una partita che "non è decisiva", spiega il tecnico toscano, ma nella quale "fare risultato sarebbe meraviglioso”. Sia per l'iniezione di fiducia che ne deriverebbe, e anche per la classifica che vede il Napoli ancora fermo a quota 3 punti e attualmente fuori dalla zona playoff. Una sconfitta però "non pregiudicherebbe niente", precisa Allegri, "perché abbiamo comunque la possibilità di passare il turno: sicuramente la sfida tra due settimane in casa con il Brugge sarà una gara da dentro-fuori”. Assieme all'allenatore in conferenza stampa c'era Kevin De Bruyne, il grande ex che in dieci anni con la maglia del City ha vinto tutto.