Champions League 2026-2027, la classifica del girone unico dopo la 1^ giornataSport
In corso la fase campionato: le 36 squadre, da settembre 2026 a fine gennaio 2027, giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. Alla fine la classifica è unica: i primi otto club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione vanno ai playoff, dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni). Quattro le italiane: Inter, Napoli, Roma e Como
Sono 36 le squadre che – da settembre a fine gennaio - si sfidano nel girone unico della Champions League 2026/2027. Quattro le italiane in corsa: Inter, Napoli, Roma e Como (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). Anche questa 72esima edizione prevede il girone unico, introdotto qualche anno fa: nella cosiddetta "fase campionato" i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, dopo l'ottava e ultima giornata, le prime otto squadre si qualificano direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione devono affrontare i playoff, mentre chi si è piazzato dalla 25esima posizione in poi viene eliminato (senza ripescaggi in altre competizioni).
La classifica dopo la prima giornata
Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.
- Psg 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 6, gol subiti 1, differenza reti +5)
- Bayern Monaco 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 0, differenza reti +5)
- Barcellona 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 1, differenza reti +4)
- Manchester United 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 0, differenza reti +4)
- COMO 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
- Sporting 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
- Stoccarda 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
- Manchester City 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Aston Villa 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Real Betis 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Lens 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Borussia Dortmund 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)
- Liverpool 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Real Madrid 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Arsenal 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Aek Atene 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Shakhtar Donetsk 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- ROMA 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Fenerbahce 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Psv 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Villarreal 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- Club Brugge 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- Lille 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- Slavia Praga 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 2, gol subiti 3, differenza reti -1)
- INTER 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Atletico Madrid 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- NAPOLI 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Lask 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Viking 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Galatasaray 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Porto 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Lipsia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
- Feyernoord 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 5, differenza reti -4)
- Sabah 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 4, differenza reti -4)
- Slovan Bratislava 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 6, differenza reti -5)
- Bodo Glimt 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 5, differenza reti -5)
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Cosa succede se alla fine si arriva a pari punti? Il regolamento
Nel caso in cui alcune squadre finiscano la fase campionato a pari punti, l’Uefa ha stabilito alcuni criteri per determinare la classifica finale del girone unico. Eccoli, in ordine:
- Maggiore differenza reti nella fase campionato
- Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
- Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
- Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
- Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
- Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- Ranking più alto
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