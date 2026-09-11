In corso la fase campionato: le 36 squadre, da settembre 2026 a fine gennaio 2027, giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. Alla fine la classifica è unica: i primi otto club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione vanno ai playoff, dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni). Quattro le italiane: Inter, Napoli, Roma e Como

Sono 36 le squadre che – da settembre a fine gennaio - si sfidano nel girone unico della Champions League 2026/2027. Quattro le italiane in corsa: Inter, Napoli, Roma e Como (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). Anche questa 72esima edizione prevede il girone unico, introdotto qualche anno fa: nella cosiddetta "fase campionato" i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, dopo l'ottava e ultima giornata, le prime otto squadre si qualificano direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione devono affrontare i playoff, mentre chi si è piazzato dalla 25esima posizione in poi viene eliminato (senza ripescaggi in altre competizioni).