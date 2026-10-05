Sport e inclusione, quarta edizione della Coppa Alkeemia

Il torneo è dedicato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettiva relazionale ha coinvolto quattro realtà sportive e un totale di 40 atleti

Si è svolta presso il Campo Sportivo di Martellago, la quarta edizione della Coppa Alkeemia, la giornata di sport e inclusione dedicata a calciatori e calciatrici con disabilità intellettiva relazionale, promossa da Alkeemia, leader europeo della chimica del fluoro con sede a Porto Marghera.

La quarta edizione

Giunta alla sua quarta edizione, la Coppa Alkeemia prosegue il proprio percorso itinerante e, dopo le tappe degli anni precedenti a Mestre e Dolo, è approdata quest’anno a Martellago, coinvolgendo quattro realtà sportive impegnate quotidianamente nella promozione dello sport per le persone con disabilità: FC Vigontina San Paolo, ForMeDAbili, Sport Life Montebelluna e ALA Football Autismo APS.

Gli obiettivi

La Coppa Alkeemia nasce con l’obiettivo di creare un'occasione concreta di confronto e socialità per gli atleti, le loro famiglie, gli allenatori e le associazioni che ogni giorno lavorano per rendere la pratica sportiva sempre più accessibile e inclusiva. L’edizione 2026 rappresenta una nuova tappa del percorso avviato da Alkeemia quattro anni fa e sviluppato attraverso il coinvolgimento progressivo di associazioni e realtà sportive provenienti da territori diversi. La scelta di portare la manifestazione a Martellago conferma la volontà di ampliare la rete attorno al progetto e di far crescere una manifestazione che, anno dopo anno, mette in relazione il mondo dell’impresa con quello dello sport, dell’associazionismo e delle istituzioni locali.