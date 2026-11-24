L’esperto: "Possibili diversi tipi di intervento"

L'operazione, ha spiegato all’Ansa il professor Enrico Castellacci, chirurgo ortopedico sportivo, già medico dell'Italia campione del mondo nel 2006 e presidente della Libera Associazione Medici Italiani di Calcio, "si può 'scarificare' il tendine e poi introdurre gel piastrinico oppure direttamente le cellule staminali mesenchimali, inducendo una reazione che porta verso la rigenerazione delle fibre sofferenti del tendine per un intervento mini invasivo. O altrimenti si apre e si lavora direttamente sul tendine e in più si iniettano le cellule mesenchimanli". L’intervento scelto da Sinner e dal suo staff arriva dopo che la terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati: una circostanza che, sottolinea il professor Castellacci, va analizzata perché "se non si risolve la causa è molto più facile che possa ritornare. Quando si ha una tendinopatia si può sempre riandare incontro a un problema perché la parte viene sollecitata. Bisogna comprendere il motivo per cui è venuta questa infiammazione della bandelletta: la situazione va studiata da un punto di vista anche biomeccanico, bisogna capire quale alterazione ci può essere stata, magari a livello dell'anca o del bacino. Quindi il problema chiave rimane il motivo per cui è venuta".