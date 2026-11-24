Il tennista azzurro si sottopone a un intervento chirurgico per risolvere l'infiammazione del tendine esterno del ginocchio destro, che gli sta impedendo di giocare da luglio. I tempi di recupero vanno dai 2 ai 4 mesi, quindi l’altoatesino sicuramente salterà l’Australian Open
È previsto per la giornata di oggi l’intervento al ginocchio destro di Jannik Sinner. A Turku, in Finlandia, il tennista azzurro si sottoporrà a un’operazione per risolvere l'infiammazione del tendine esterno, la cosiddetta sindrome della bandelletta iliotibiale, che lo sta tenendo lontano dai campi da luglio, dopo la vittoria a Wimbledon. A operarlo sarà un luminare finlandese dei tendini degli sportivi, il dottor Lasse Lempainen (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT). "Per Jannik è frustrante: il problema è piccolo, ma non ne esce", ha spiegato il suo ex coach, Darren Cahill, a Tennis Channel.
L’esperto: "Possibili diversi tipi di intervento"
L'operazione, ha spiegato all’Ansa il professor Enrico Castellacci, chirurgo ortopedico sportivo, già medico dell'Italia campione del mondo nel 2006 e presidente della Libera Associazione Medici Italiani di Calcio, "si può 'scarificare' il tendine e poi introdurre gel piastrinico oppure direttamente le cellule staminali mesenchimali, inducendo una reazione che porta verso la rigenerazione delle fibre sofferenti del tendine per un intervento mini invasivo. O altrimenti si apre e si lavora direttamente sul tendine e in più si iniettano le cellule mesenchimanli". L’intervento scelto da Sinner e dal suo staff arriva dopo che la terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati: una circostanza che, sottolinea il professor Castellacci, va analizzata perché "se non si risolve la causa è molto più facile che possa ritornare. Quando si ha una tendinopatia si può sempre riandare incontro a un problema perché la parte viene sollecitata. Bisogna comprendere il motivo per cui è venuta questa infiammazione della bandelletta: la situazione va studiata da un punto di vista anche biomeccanico, bisogna capire quale alterazione ci può essere stata, magari a livello dell'anca o del bacino. Quindi il problema chiave rimane il motivo per cui è venuta".
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I tempi di recupero
Se si optasse per l’ipotesi di intervento meno invasiva potrebbe esserci un recupero "nel giro di due mesi. Se invece si opta per quella più invasiva si passa dai tre ai quattro mesi. Ma è un intervento abbastanza routinario che quindi non comporta grandi problemi", ha spiegato ancora Castellacci. Sinner, quindi, sicuramente non ci sarà all'Australian Open: potrebbe tornare per i Masters 1000 negli Usa a marzo (Indian Wells e Miami) o, più probabilmente, sulla terra rossa europea.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa