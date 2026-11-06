Sinner si separa dal coach Cahill a fine 2026: l'annuncio sui social

I due concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione dopo cinque anni di successi condivisi. A darne notizia lo staff del tennista italiano. Dall'inizio di dicembre nello staff di Jannik entrerà l'allenatore svedese Magnus Norman
Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione alla fine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi. Magnus Norman, ex numero 2 del mondo (LEGGI IL SUO PROFILO), entrerà a far parte dello staff tecnico di Sinner all’inizio del prossimo mese, affiancando Simone Vagnozzi. Si legge in un comunicato diffuso dallo staff del fuoriclasse azzurro.
Sinner: "Cahill figura importante nel mio percorso"
"Darren è stato una figura incredibilmente importante nel mio percorso. Insieme a Simone (Vagnozzi, ndr) e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e arrivare al numero 1 del mondo sono successi che porterò sempre nel cuore ma ciò che conta altrettanto è il legame che abbiamo costruito lungo il cammino", ha detto Sinner, commentando il termine della collaborazione tecnica. Dal mese prossimo nello staff di Jannik entrerà lo svedese Magnus Norman. Sinner, 25 anni, altoatesino di Sesto Pusteria, vincitore di due edizioni degli Australian Open (2024, 2025) e di Wimbledon (2025, 2026), French Open (2025) e Us Open (2024), oltre che di due Atp Finals (2024, 2025) e due Coppe Davis, ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare Darren per aver creduto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione, mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera". Sinner ha poi concluso affermando: "Abbiamo condiviso tanti momenti speciali negli ultimi cinque anni e, sebbene il nostro rapporto professionale giunga al termine, la nostra amicizia continuerà".
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Cahill: "Lavorare con Jannik onore e privilegio speciale"
"Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti andiamo incredibilmente fieri", ha affermato l'allenatore australiano Darren Cahill. "La fiducia, l'onestà e la stima reciproca funzionano solo quando sono condivise da entrambe le parti, e questa è stata la grande forza di Jannik come atleta - ha aggiunto Cahill -. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui diventa un'esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, l'intero team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient'altro che ulteriori successi nei prossimi anni".
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa