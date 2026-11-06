Sinner si separa dal coach Cahill a fine 2026: l'annuncio sui social

Sinner: "Cahill figura importante nel mio percorso"

"Darren è stato una figura incredibilmente importante nel mio percorso. Insieme a Simone (Vagnozzi, ndr) e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e arrivare al numero 1 del mondo sono successi che porterò sempre nel cuore ma ciò che conta altrettanto è il legame che abbiamo costruito lungo il cammino", ha detto Sinner, commentando il termine della collaborazione tecnica. Dal mese prossimo nello staff di Jannik entrerà lo svedese Magnus Norman. Sinner, 25 anni, altoatesino di Sesto Pusteria, vincitore di due edizioni degli Australian Open (2024, 2025) e di Wimbledon (2025, 2026), French Open (2025) e Us Open (2024), oltre che di due Atp Finals (2024, 2025) e due Coppe Davis, ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare Darren per aver creduto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione, mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera". Sinner ha poi concluso affermando: "Abbiamo condiviso tanti momenti speciali negli ultimi cinque anni e, sebbene il nostro rapporto professionale giunga al termine, la nostra amicizia continuerà".