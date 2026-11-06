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Magnus Norman da dicembre sarà il nuovo allenatore di Sinner

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L'ufficialità è arrivata con una nota in cui si spiega che l'allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo si unirà al team tecnico del tennista altoatesino all'inizio del prossimo mese, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi

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Ora è ufficiale: dopo l'addio di Darren Cahill sarà Magnus Norman a fare il suo ingresso nel team di Jannick Sinner, ex numero 1 del mondo di tennis. Lo svedese è stato il coach di Stan Wawrinka in occasione di tutti i tre Slam conquistati. L'allenatore del mondo si unirà alla squadra dell'altoatesino all'inizio del prossimo mese, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi. Classe 1976, quella di Norman è stata una carriera da giocatore conclusasi molto presto, a soli 27 anni, dopo le vittorie a Roma, in Coppa Davis e anche una finale del Roland Garros. Da qui la scelta di diventare allenatore, con la collaborazione storica con lo svizzero Wawrinka, che si è ritirato quest'anno.

Magnus Norman
Magnus Norman - ©IPA/Fotogramma

Tecnico con una grande etica del lavoro e poco dogmatico

Il ritratto di Norman che emerge da chi lo coonosce bene sul campo da tennis è quello di un tecnico molto meno dogmatico di quanto si possa pensare: poche complicazioni, tanta capacità di ascolto, una enorme etica del lavoro e soprattutto una qualità rara ad altissimo livello, quella di trasmettere calma e fiducia. "Dal punto di vista tecnico è molto preparato, ovviamente. Ma - spiega a Supertennis Gianluca Marchiori, 35enne bresciano, da 12 anni coach della Good to Great Tennis Academy di Stoccolma - la sua grande qualità è che si adatta moltissimo al giocatore. Non cerca di costringere il giocatore dentro al suo metodo: fa il contrario. Quando allenava Stan aveva un modo di lavorare, quando allenava Soderling ne aveva un altro". 

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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa

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