Gli Azzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo, hanno registrato la vittoria di Musetti contro Seongchan Hong (6-0, 7-6) e la sconfitta di Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon (6-3, 6-7, 6-7). Adesso il doppio decisivo, con Berrettini e Vavassori

L’Italia sta sfidando la Corea del Sud nei quarti di finale in Coppa Davis: in palio c’è l’accesso alla semifinale, dove la vincente se la vedrà contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni del trofeo, hanno visto fin qui l’affermazione Lorenzo Musetti contro Seongchan Hong (6-0, 7-6) e la sconfitta da Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon (6-3, 6-7, 6-7 ). (IL RACCONTO DI SKY SPORT) Adesso a decidere la sfida è il doppio, in cui l’Italia schiera Berrettini e Vavassori.