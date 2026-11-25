Gli Azzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo, hanno registrato la vittoria di Musetti contro Seongchan Hong (6-0, 7-6) e la sconfitta di Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon (6-3, 6-7, 6-7). Adesso il doppio decisivo, con Berrettini e Vavassori
L’Italia sta sfidando la Corea del Sud nei quarti di finale in Coppa Davis: in palio c’è l’accesso alla semifinale, dove la vincente se la vedrà contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni del trofeo, hanno visto fin qui l’affermazione Lorenzo Musetti contro Seongchan Hong (6-0, 7-6) e la sconfitta da Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon (6-3, 6-7, 6-7 ). (IL RACCONTO DI SKY SPORT) Adesso a decidere la sfida è il doppio, in cui l’Italia schiera Berrettini e Vavassori.
La vittoria di Musetti contro Hong
Il primo set della sfida tra Musetti e Hong, numero 787 del ranking mondiale, è a senso unico: l’azzurro infatti riesce a imporsi per 6-0. Più difficile il secondo set, che risolve solamente al tiebreak terminato 7-5. Così la prima sfida tra Italia e Corea del Sud finisce 6-0, 7-6, in quella che è stata la prima vittoria del tennista toscano in una partita singolare in Coppa Davis dal settembre 2022.
La sconfitta di Cobolli contro Kwon
Più difficile invece la sfida per Flavio Cobolli, che cede per 2 a 1 contro Soonwoo Kwon. L’azzurro parte bene, riuscendo a vincere il primo set con il punteggio di 6-3. Da qui in poi però sale di livello il tennista coreano, che riesce a vincere entrambi i set successivi al tie break: il primo concluso con un netto 3-7, il secondo con il punteggio di 5-7.
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