In un video su Instagram la sciatrice doppio oro olimpico a Milano Cortina dice: "Mi piacerebbe fare solo un'ultima gara, vi farò sapere quando"
"La gamba mi fa troppo male: ho deciso di non fare più le gare": lo annuncia in un video Federica Brignone, doppio oro olimpico a Milano Cortina. "Mi piacerebbe fare solo un'ultima gara, vi farò sapere quando".
©Ansa
Olimpiadi, Brignone vince l’oro e le avversarie s’inchinano. FOTO
La sciatrice italiana, dopo il capolavoro in SuperG, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nel Gigante. Medaglia d’argento ex aequo alla svedese Hector e alla norvegese Stjernesund, che hanno fatto registrare lo stesso tempo. Al traguardo, mentre l’azzurra esultava, le rivali le hanno reso omaggio inginocchiandosi davanti a lei sulla neve. Scena simile durante la premiazione. Brignone: “Senza parole, ho sentito le urla e non ho più capito niente”