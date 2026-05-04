Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

Sergio Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis: “Protagonisti nel mondo”. FOTO
Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Invitato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio agli Internazionali di Roma, il presidente ha risposto positivamente. Spazio anche a un ricordo per Alex Zanardi: “Una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani”
- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.
- "La vittoria Davis e nella Billie Jean King cup 2025 sono un risultato inimmaginabile. Dimostra che la prima vittoria non era un episodio ma il risultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- "Signor presidente, è un'emozione forte essere ricevuti qui al Quirinale. Questo non è solo un incontro, ma il riconoscimento di avere il nostro Paese vicino. Alla Coppa Davis non siamo mai da soli, c'è un Paese intero che ci guarda e nei momenti decisivi questo fa la differenza”, ha detto Flavio Cobolli.
- Elisabetta Cocciaretto ha invece sottolineato che "per noi è un onore essere qui e rappresentare una nazione che ha sempre valorizzato e portato in alto colori della Nazionale. È un onore immenso rappresentare questo Paese. Ogni volta che indossiamo i colori azzurri sentiamo che ogni sacrificio è stato ripagato dall'onore di portarli nel mondo, vincere come squadra è un'esperienza unica e la gratificazione è moltiplicata nell'esultanza di tutti i nostri tifosi”.
- "Essere al Quirinale per celebrare i trionfi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze rappresenta la soddisfazione più grande, è il culmine del nostro percorso che ci fa sentire di aver svolto a pieno il nostro dovere e di aver rappresentato la nazione al meglio. Dobbiamo ringraziarla per seconda volta per averci aspettato e atteso che ragazzi e ragazze potessero essere da lei. Lo abbiamo inteso come gesto di grande sensibilità dei nostri confronti”, ha detto Angelo Binaghi, presidente Fitp.
- "Presidente, è un onore essere qui, è importante avere la sua vicinanza e il suo affetto. Siamo consapevoli che sono partiti gli Internazionali e se riuscisse a trovare un momento nella sua fitta agenda sarebbe strepitoso”, ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.
- Immediata la replica di Sergio Mattarella: “Ora aspettiamo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros e mi aspetto di vederli grazie al suo invito, non vorrei sembrare una sorta di talismano perché non lo sono affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli Internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata".
- Nel corso dell’incontro, Sergio Mattarella ha anche ricordato Alex Zanardi: “Essere atleti di successo, essere punti di riferimento per tutti gli appassionati evoca una responsabilità e voi date un esempio di costante di serietà anche verso i giovani. Questa riflessione mi consente di richiamare la figura di Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani”.
- “Credo di interpretare il pensiero di tutti ricordando che Zanardi è stato una figura che, non soltanto richiama affetto ed ammirazione ma anche un futuro di riconoscenza: queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società”, ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- Nelle foto, diversi momenti dell’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.