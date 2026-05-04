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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

Sergio Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Invitato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio agli Internazionali di Roma, il presidente ha risposto positivamente. Spazio anche a un ricordo per Alex Zanardi: “Una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani”

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Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

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Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile...

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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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