Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Invitato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio agli Internazionali di Roma, il presidente ha risposto positivamente. Spazio anche a un ricordo per Alex Zanardi: “Una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani”