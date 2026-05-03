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Inter, i protagonisti del 21° scudetto: da Dimarco a Lautaro Martinez. FOTO

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I nerazzurri sono matematicamente campioni d’Italia. Il 21esimo tricolore della storia del club ha tanti artefici, dall’allenatore Chivu ai suoi giocatori. Le giocate difensive di Akanji, gli assist di Dimarco, le geometrie di Zielinski e Barella, i gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Ecco chi sono i volti simbolo del trionfo

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