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Serie A, Bologna-Cagliari 0-0. Ora Sassuolo-Milan. Stasera l’Inter può vincere lo scudetto

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La 35esima giornata di campionato, che potrebbe assegnare ai nerazzurri il loro 21esimo scudetto, prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pari senza reti tra Bologna e Cagliari. Alle 15 è iniziata Sassuolo-Milan. Alle 18 la Juventus affronta il Verona a Torino. Alle 20.45, poi, la sfida più attesa: l’Inter ospita il Parma a San Siro e basta un pareggio per vincere il campionato 2025-2026 con tre giornate d’anticipo

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La 35esima giornata di Serie A, che potrebbe assegnare all’Inter il 21esimo scudetto della sua storia, prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pareggio senza reti tra Bologna e Cagliari. Alle 15 è iniziata Sassuolo-Milan. Alle 18 la Juventus affronta il Verona a Torino. Alle 20.45, poi, la sfida più attesa: l’Inter ospita il Parma a San Siro. Grazie allo 0-0 di ieri del Napoli in casa del Como, ai nerazzurri basta un pareggio per vincere il campionato 2025-2026 con tre giornate d’anticipo. Sabato si sono giocate anche Atalanta-Genoa, finita 0-0, e Udinese-Torino, terminata 2-0. Il turno si era aperto venerdì con la vittoria 2-1 del Lecce a Pisa. Si chiude domani con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Bologna-Cagliari 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Pessina, De Silvestri (40' st Zortea), Helland, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sohm (1' st Rowe), Bernardeschi (33' st Ferguson), Odgaard (18' st Castro), Dominguez (18' st Orsolini). All.: Italiano

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile, Pedro, Mina, Dossena, Obert, Palestra, Adopo (44' st appa), Deiola (42' pt Sulemana), Folorunsho, Gaetano, Esposito (28' st Mendy). All.: Pisacane

Ammoniti: Adopo, Helland, Castro per gioco scorretto
Espulso al 49' pt Riela, collaboratore di Italiano, per proteste.

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