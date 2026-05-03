Serie A, Bologna-Cagliari 0-0. Ora Sassuolo-Milan. Stasera l’Inter può vincere lo scudettoSport
La 35esima giornata di campionato, che potrebbe assegnare ai nerazzurri il loro 21esimo scudetto, prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pari senza reti tra Bologna e Cagliari. Alle 15 è iniziata Sassuolo-Milan. Alle 18 la Juventus affronta il Verona a Torino. Alle 20.45, poi, la sfida più attesa: l’Inter ospita il Parma a San Siro e basta un pareggio per vincere il campionato 2025-2026 con tre giornate d’anticipo
La 35esima giornata di Serie A, che potrebbe assegnare all’Inter il 21esimo scudetto della sua storia, prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pareggio senza reti tra Bologna e Cagliari. Alle 15 è iniziata Sassuolo-Milan. Alle 18 la Juventus affronta il Verona a Torino. Alle 20.45, poi, la sfida più attesa: l’Inter ospita il Parma a San Siro. Grazie allo 0-0 di ieri del Napoli in casa del Como, ai nerazzurri basta un pareggio per vincere il campionato 2025-2026 con tre giornate d’anticipo. Sabato si sono giocate anche Atalanta-Genoa, finita 0-0, e Udinese-Torino, terminata 2-0. Il turno si era aperto venerdì con la vittoria 2-1 del Lecce a Pisa. Si chiude domani con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Bologna-Cagliari 0-0
BOLOGNA (4-3-3): Pessina, De Silvestri (40' st Zortea), Helland,
Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sohm (1' st Rowe), Bernardeschi
(33' st Ferguson), Odgaard (18' st Castro), Dominguez (18' st
Orsolini). All.: Italiano
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile, Pedro, Mina, Dossena, Obert, Palestra, Adopo (44' st appa), Deiola (42' pt Sulemana), Folorunsho, Gaetano, Esposito (28' st Mendy). All.: Pisacane
Ammoniti: Adopo, Helland, Castro per gioco scorretto
Espulso al 49' pt Riela, collaboratore di Italiano, per proteste.
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