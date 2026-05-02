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Alex Zanardi, storia di un Iron man: le corse, l'incidente e le medaglie. FOTO

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L'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto l'1 maggio 2026 all'età di 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 lo scontro con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza da lui organizzata

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