Alex Zanardi, dalla Formula 1 all'handbike: storia di un campione

I Gran premi con la Jordan, la Minardi, la Lotus e la Williams, i successi in Formula Cart, l'incidente del Lausitzring. Prima di scoprire il ciclismo e conquistare quattro ori in due Paralimpiadi.

Era il 15 settembre del 2001 quando la vita di Alex Zanardi cambiò per sempre trasformando un pilota automobilistico con un passato in Formula 1 in un alfiere dello sport paralmpico italiano. L’incidente avvenuto in Germania, sulla pista del Lausitzring, fu terribile: la Honda Reynard che perde aderenza e schizza via, verso le barriere, poi si ferma in mezzo alla pista, dove viene centrata in pieno dalla vettura del canadese Alex Tagliani.

L'amputazione di entrambe le gambe

Un incidente terribile che portò il pilota bolognese che da due anni aveva lasciato la Williams all’amputazione di entrambe le gambe, ma che non fosse stato per la prontezza del capo dello staff medico della Formula Cart, Steve Olvey, che riuscì a tappargli le arterie femorali per fermare l’emorragia. Zanardi, però, ha avuto la forza di reagire e trasformare quella che poteva essere la fine della sua carriera da sportivo in un nuovo inizio. È tornato a guidare coi comandi sul volante, riuscì persino a percorrere gli ultimi 13 giri di quella maledetta gara sul Lausitzring, vinse ancora: una gara del Mondiale turismo, poi il Campionato italiano Superturismo. Quindi scoprì l’handbike.